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    في تهنئته للسيسي بعيد الفطر.. "متحدث البرلمان": فخورون بمشروعاتك العملاقة

    04:19 م الإثنين 03 يونيو 2019
    في تهنئته للسيسي بعيد الفطر.. "متحدث البرلمان": فخورون بمشروعاتك العملاقة

    الدكتور صلاح حسب الله

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    بعث صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، برقية تهنئة اليوم الاثنين، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

    وجاء في نص البرقية: "ياسيادة الرئيس يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسىي، وبالإنابة عن قيادات وكوادر وشباب حزب الحرية المصري بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

    وقال حسب الله، إن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية يا سيادة الرئيس فخور بجهودكم المخلصة والمتواصلة لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة وإنجاز المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات ومدن وقرى مصر، مؤكدا أن الشعب يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي ولديهم القدرة مع صقور وبواسل الجيش والشرطة على مواجهة جميع المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية.​

    صلاح حسب الله حزب الحرية المصري السيسي عيد الفطر

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