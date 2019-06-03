الزراعة": ضبط 3 طن لحوم ودواجن فاسدة 14 محافظة خلال 5 أيام

كتب- أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا رسميًا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال 5 أيام، وبلغ إجمالي المضبوطات حوالي 3 أطنان و136 كجم في 14 محافظة.

وأضاف التقرير، أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، وضظبطت بمحافظات (القاهرة - الإسكندرية - الدقهلية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - الجيزة - أسيوط - قنا - البحيرة - الفيوم - بني سويف - الإسماعيلية) فضلًا عن إدارة التفتيش بالهيئة، وتم تحرير 88 محضرًا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.

وأشار البيان، إلى أن تلك الحملات تستهدف في الأساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.