برلماني: السجائر الإلكترونية مصيدة لدخول المراهقين عالم التدخين

كتب- أحمد علي:

تقدم طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة السجائر الإلكترونية التي انتشرت كمحاولة للإقلاع عن التدخين، مطالبا بشن حملات توعية ضد اخطارها وزيادة الضرائب عليها لحد من انتشارها.

وأوضح متولي، أن انتشار السجائر الالكترونية ذات النكهات المختلفة، أدى إلى زيادة معدل التدخين بين المراهقين، وهو ما دفع دولة مثل أمريكا إلى حظر هذا النوع ذو النكهات، مطالبا بتطبيق الأمر نفسه بمصر، حفاظا على صحة الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.

وأضاف: توصلت الدراسات إلى أن السجائر الإلكترونية أحيانا لا تساعد المدخن كما هو متعارف عليها بل قد تدفعه إلى تدخين السجائر التقليدية، حيث أن 30% من مدخني السجائر الإلكترونية يعودون إلى تدخين السجائر التقليدية، إضافة إلى أضرارها المحتملة والتي لا تقل خطورة عن أضرار السجائر التقليدية.​