وزير التنمية المحلية يبحث تزيين ميادين القاهرة الكبرى بجداريات فنية

كتب- محمد نصار:

استقبل وزير التنمية المحلية، الدكتورة نهى عبدالعزيز، أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ومؤسسة مبادرة "معًا لنرتقي" وذلك بمقر الوزارة، لبحث كيفية الاستفادة من بعض الأفكار غير التقليدية الخاصة بتجميل الشوارع والميادين بمحافظات القاهرة الكبرى، خاصة بعد إشراف الدكتورة نهى عبدالعزيز على تنفيذ عدد من الجداريات ولوحات الفن التشكيلي لطلاب الفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية في منطقة العباسية، والتي لاقت استحسانًا وصدى جيد لدى المواطنين.

وأشار الوزير، خلال اللقاء، إلى أنه سيتم التواصل مع مجموعات أخرى من الشباب خاصة من كليات الفنون الجميلة والذين لديهم بعض الأفكار وقاموا بمبادرات خاصة بأعمال النظافة والتجميل وطلاء الشوارع وعمل رسومات ولوحات فنية ببعض المناطق بالمحافظات خاصة المجتمعات العمرانية الجديدة لبحث الاستفادة من تلك الأفكار في عدد من الميادين والشوارع والكباري بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم التنسيق مع وزارات الآثار والسياحة والداخلية والتعليم العالي والثقافة وجهاز التنسيق الحضاري، لتحديد الأماكن التي سيتم البدء فيها بمحافظات القاهرة الكبرى واختيار نوعية وألوان وأشكال الجداريات والرسومات المنفذة لتناسب طبيعة الأماكن التي سيتم التنفيذ بها.

وقال الوزير، إنه سيتم التنسيق مع المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة الكبرى عند البدء في تنفيذ تلك المبادرات حتى لا تحدث أي وقائع لعملية طمس الجداريات والرسومات التي سيتم تنفيذها.

وقدمت الدكتورة نهى عبدالعزيز، الشكر لوزير التنمية المحلية، على اهتمامه بالمبادرة في إطار جهود الوزارة والوزارات المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة الوجه الحضاري للشارع المصري الذي يليق بمصر وشعبها.

وأشارت إلى أنها ستتواصل مع الشباب الذين شاركوا في تنفيذ الجداريات ولوحات الفن التشكيلي على أعمدة وكوبري العباسية لإعادة تنفيذها مرة أخرى بعد إزالة بعضها.