براتب 2300 جنيه.. "القوى العاملة" تطرح 220 وظيفة

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 220 وظيفة جديدة، بإحدى شركات تقديم الحلويات الشهيرة، التابعة للقطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 2300 جنيه شهريا.

وقالت الوزارة على الصفحة الرسمية اليوم الاثنين، إن الوظائف المتاحة بالشركة تتضمن 50 كاشير، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالٍ، وذلك براتب 2300 جنيه، كما تحتاج الشركة، إلى 100 عضو فريق، و20 ويتر، بمؤهل متوسط، وأيضا 50 استيوارد، براتب 2200 جنيه.

وتشترط الشركة في المتقدم للوظيفة، ألا يزيد عمره عن 22 سنة، حيث تتميز الوظائف المتاحة، بتوفير تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وحافز كل 3 أشهر.

دعت الوزارة الراغبين في العمل، التقدم للحصول على الوظيفة بالاتصال على رقم 01128231135، أو 01100701203، والتواصل مع المدير المسئول سالم أحمد سالم، أو التوجه لمقر الشركة في شبرا الخيمة، شارع أبو محرم.​