تفقده وزير الآثار.. ماذا تعرف عن "قصر قارون" بالفيوم؟

كتب- محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار، قصر قارون الأثري بمحافظة الفيوم، ضمن جولة بدأت الجمعة، بافتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور ثم افتتاح مسجد خواند أصلباي.

قصر قارون موقع أثري عبارة عن معبد في مدينة أثرية يقع بالقرب من بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وهو معبد من العصر اليوناني، ولا علاقة له بقارون الذي جاء ذكره في القرآن الكريم.

خُصص لعبادة الإله سوبك و"ديونيسيوس" إله الخمر والحب، عند الرومان، ولكن سكان المنطقة في العصور الإسلامية أطلقوا عليه تسمية قصر قارون لوجوده بالقرب من بحيرة قارون المجاورة له.

وهو معبد مبنى من الطوب الأصفر المصنوع من الحجر الكلسي حيث تبدو جميع معالمه سليمة وواضحة ويحتوى بداخلة على قدس الأقداس، وبه عدد من المتاهات والسراديب، وفي داخله من غرف كبيرة وممرات وأنفاق وغرف علوية تجعل من هذا القصر مكانا جذاباً لاكتشاف أسراره،

كما يتميز بوجود الشمس ذات الأجنحة على مدخل القصر وفي السقف نقشان أحدهما تمساح الإله سوبيك على جهة اليسار والآخر نقش للملك من جهة اليمين، وتتميز غرف القصر بإطلالة رائعة على الصحراء من الجنوب والغرب والأراضي المزروعة من الشمال والشرق مع وجود بركة محفورة من جهة الشمال أيضاً.