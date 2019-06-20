وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من دارسي أكاديمية ناصر العسكرية

(مصراوي):​

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والتي تضم الدورات رقم (42) من كلية الحرب العليا، و48 من كلية الدفاع الوطنى والدورة العليا لكبار القادة ودورة التأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات ودورة ماجستير العلوم السياسية والإستراتيجية، التي تضم عدد من الدارسين المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشئون المعنوية تضَّمن أبرز الأنشطة التدريبية والعلمية والبحثية التي نفذتها الأكاديمية خلال العام الجاري وتطور دورها في إعداد وتأهيل أجيال من قادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومي.

وعقب إعلان نتيجة التخرج أعلن مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين، وقلّد القائد العام أوائل الخريجين من الضباط المصريين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة بنوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية، ووزع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وألقى أحد الدارسين المصريين كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، لما قدموه من علوم ومعارف وخبرات تعينهم على آداء المهام المكلفين بها لخدمة الوطن وصون مقدساته.

وألقى عدد من الدارسين الوافدين كلمات عبروا خلالها عن فخرهم واعتزازهم بإنضمامهم لهذا الصرح العلمي الذي يحظى بمكانة رائدة إقليميًا ودوليًا، فكانت ساحة لتبادل العلم والمعرفة ودعمت أواصر الإخوة والصداقة بين الدارسين، وزادت الوعى بالأهمية الاستراتيجية لتكامل الدور المصري والعربي بالمنطقتين العربية والإفريقية.

وأهدى عدد من الدارسين المصريين والوافدين درع الخريجين للقائد العام، والذي يضم شعار الأكاديمية، وأسماء وأعلام الدول المشاركة في الدورات.

وأكد مدير الأكاديمية خلال كلمته على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بتطوير وتكامل المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية وتكثيف نقل وتبادل الخبرات والارتقاء بالمستوى العلمي والعملي للدارسين بمشاركة نخبة من قدامي القادة وأعضاء هيئة التدريس والمستشارين والخبراء الإستراتيجيين بالمراكز البحثية والوزراء وأساتذة الجامعات.

وفي نهاية الاحتفال ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحية وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد فى خدمة أوطانهم بعطائهم وتضحياتهم وسعيهم الدائم إلى العلم والمعرفة وبناء الذات تأكيدًا على أن قوة القوات المسلحة من قوة أبنائها وقدراتهم على اتخاذ القرار السليم .

وأشار القائد العام إلى أن أكاديمية ناصر العسكرية العليا قد واكبت طوال تاريخها كل تطور وتحديث فى منظومات الدفاع والقتال لتحديث الفكر العسكرى وتثقيف الدارسين بها، كما تخرج من هذه الأكاديمية على امتداد تاريخها رجال حملوا الأمانة بكل صدق وإخلاص، وسجلوا في تاريخنا الوطني والعسكري بطولات وانتصارات تحفظها ذاكرة هذا التاريخ بكل فخر واعتزاز، وأسهموا في صنع تاريخ الوطن، وأكدوا بعطائهم لوطنهم وتضحياتهم أن قوات مصر المسلحة هي ركيزة القيم والمباديء السامية لمعاني الوطنية والشرف والفداء وإنكار الذات.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة كانت وستظل هي صمام أمن وأمان هذا الوطن وشعبه العظيم، وهي درعه القوي وحصنه المتين الذي حمى الوطن وصان تاريخه ومقداسته، مؤكدًا أنها أصبحت اليوم قوات عصرية حديثة تملك من أسباب القوة الأمنية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور ما يمكنها من الوفاء بمسئوليتها ومهامها.

حضر مراسم الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والملحقين العسكريين وعدد من قادة القوات المسلحة وقدامى مديري أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة والإعلاميين.