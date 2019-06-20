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    خريجو الأزهر تعلن بدء عرض مسلسل "نور وبوابة التاريخ" على قناة الحياة

    04:10 م الخميس 20 يونيو 2019
    خريجو الأزهر تعلن بدء عرض مسلسل "نور وبوابة التاريخ" على قناة الحياة

    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بدء عرض مسلسل " نور وبوابة التاريخ"، على قناة الحياة في الـ12.45 مساءً.

    وتدور أحداث المسلسل حول الطفل "نور" الذي يبدأ رحلة استكشاف عبر الزمن، عن قصة اكتشافات واختراعات العلماء العرب والمسلمين في شتى العلوم التي أثرت الحياة البشرية.

    وأوضحت المنظمة في بيان لها الخميس، أنه المسلسل عرض قبل ذلك علي قنوات "سي بي سي" و"الناس" "التليفزيون المصري " ، " الشارقة الإمارتية" وحقق نسب مشاهدات كبيرة ، وجار ترجمته إلى اللغة البرتغالية لإذاعته بالتليفزيون البرازيلى، كأول مسلسل عربي مدبلج إلى اللغة البرتغالية.

    وأنتج المسلسل بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والأزهر الشريف.

    المنظمة العالمية لخريجي الأزهر مسلسل نور وبوابة التاريخ قناة الحياة سي بي سي الأزهر الشريف
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