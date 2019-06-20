في خطوات.. كيفية التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

كتب - محمد صلاح:

يتعرض عدد من المواطنين لمشاكل كثيرة لها علاقة بعدادات الكهرباء التي تتواجد بالوحدات أو العقارات السكنية المملوكة لهم أو المستأجرة، وتتلخص أبرز المشاكل في وجود بعض العيوب أو التقنيات الفنية في بعض العدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع الجديدة.

وحرصًا من "مصراوي" على التسهيل على قرائه عليهم اتباع الخطوات التالية عند قيامهم بالتقدم لطلب لفحص عداد الكهرباء بالمنزل للتأكد من سلامته تجنبًا لأي مشكلات قد تقع على المستهلك.

وفيما يلي الخطوات التي يتبعها المواطن عند وجود أي عطل أو مشكلة خاصة بعداد الكهرباء الموجود داخل وحدته السكنية:

أولاً: يتوجه المشترك إلى فرع الكهرباء التابع له ويملأ نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

ثانيًا: إحضار صورة بطاقة شخصية.

ثالثًا: عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية إذا كان المشترك مديون للشركة وعليه تراكمات مالية لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

رابعًا: يسدد المشترك رسوم فحص العداد بقيمة ٤٠ جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و٨٠ جنيهًا للعداد الثلاثي.

خامسًا: يفحص العداد خلال ٣ أيام من تاريخ استلامه من المشترك.​