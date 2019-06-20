  • عاجل:مع ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    في خطوات.. كيفية التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

    03:29 ص الخميس 20 يونيو 2019
    في خطوات.. كيفية التقدم بطلب لفحص عداد الكهرباء

    عداد كهرباء

    كتب - محمد صلاح:

    يتعرض عدد من المواطنين لمشاكل كثيرة لها علاقة بعدادات الكهرباء التي تتواجد بالوحدات أو العقارات السكنية المملوكة لهم أو المستأجرة، وتتلخص أبرز المشاكل في وجود بعض العيوب أو التقنيات الفنية في بعض العدادات القديمة أو العدادات مسبقة الدفع الجديدة.

    وحرصًا من "مصراوي" على التسهيل على قرائه عليهم اتباع الخطوات التالية عند قيامهم بالتقدم لطلب لفحص عداد الكهرباء بالمنزل للتأكد من سلامته تجنبًا لأي مشكلات قد تقع على المستهلك.

    وفيما يلي الخطوات التي يتبعها المواطن عند وجود أي عطل أو مشكلة خاصة بعداد الكهرباء الموجود داخل وحدته السكنية:

    أولاً: يتوجه المشترك إلى فرع الكهرباء التابع له ويملأ نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته.

    ثانيًا: إحضار صورة بطاقة شخصية.

    ثالثًا: عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية إذا كان المشترك مديون للشركة وعليه تراكمات مالية لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

    رابعًا: يسدد المشترك رسوم فحص العداد بقيمة ٤٠ جنيهًا للعداد أحادي الوجه، و٨٠ جنيهًا للعداد الثلاثي.

    خامسًا: يفحص العداد خلال ٣ أيام من تاريخ استلامه من المشترك.​

    عداد الكهرباء تقديم طلب لفحص عيوب فنية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان