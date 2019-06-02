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    برلماني يطالب بإجراء صيانة للمنشآت الفندقية استعدادًا للموسم السياحي

    11:38 ص الأحد 02 يونيو 2019
    برلماني يطالب بإجراء صيانة للمنشآت الفندقية استعدادًا للموسم السياحي

    النائب محمد المسعود

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على خطورة تصريحات أحد أعضاء إدارة اتحاد الغرف السياحية، والتي أشار فيها إلى أن 70% من المنشآت السياحية والفندقية، حاليًا تحتاج إلى إجراء عمليات صيانة عاجلة قبل حلول الموسمين السياحيين الصيفي والشتوي المقبلين.

    وقال "المسعود"، في بيان اليوم الأحد، إن كل مؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية تؤكد حدوث انتعاشة سياحية خلال النصف الثاني من عام 2019، مؤكدًا أن غالبية المنشآت السياحية لم يجرَ لها أي عمليات صيانة منذ ما يقرب من 8 أعوام بسبب حالة الركود السياحي التي ضربت مصر في أعقاب ثورة يناير 2011.

    وطالب عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، من الحكومة وأصحاب المنشآت السياحية والفندقية الإسراع في الاستفادة القصوى من مبادرة الـ5 مليارات جنيه التي طرحها البنك المركزي قبل عامين لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية لإجراء عمليات الصيانة والتطوير.

    محمد المسعود لجنة السياحة والطيران مجلس النواب المنشآت الفندقية حزب مستقبل وطن

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