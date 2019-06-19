تنسيقية شباب الأحزاب: تصريحات أردوغان "غير مسئولة"

كتب - محمد نصار:

استنكرت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي أردوغان، واصفين إياها بـ"التدخل السافر وغير المقبول في الشأن الداخلي المصري، وغير المسئولة".

وقالت التنسيقية -في بيان اليوم- إن هذه التصريحات معتادة من نظام يدعم العنف والإرهاب، ويحاول تضليل الشعب التركي، والتخفي خلف رداء ديمقراطية ثبت للعالم أنها مزيفة وغير حقيقية، ويتم انتهاكها من حين لآخر.

ولفتت إلى أن احترام سيادة الدول هو مبدأ الدول التي تحترم حق الشعوب، وأن الشعب المصري الذي ثار على حكم الجماعة الإرهابية يرفض محاولات الوصاية من قوى الإرهاب، ومن يمولونه، والذين يروجون الأكاذيب حول مصر وشعبها.

وأكدت أن استمرار نهج العداء من نظام أردوغان تجاه مصر وشعبها هو رهان خاطئ ومتاجرة رخيصة، لن يقبلها الشعب المصري، وأن مصر تنتهج دوما سياسة احترام إرادة وسيادة الشعوب.

واشار البيان إلى أن مصر بلد يدرك مسئولياته تجاه حق الشعوب، وتؤكد احترامها الدائم للشعب التركي الذي لا يحترمه أردوغان، ويمارس باسمه عمليات إيواء للإرهابيين، ويخاطر بمصالح شعبه ومستقبله؛ وفاء لجماعة إرهابية، فضل مصالحها على مصالح الشعب التركي.