الحكومة: بدء إجراءات تعويض المتضررين من خزان أسوان والسد العالي

كتب- محمد غايات:

أعلن وزير شئون مجلس النواب، بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاءالسد العالي ولم يسبق تعويضهم في إطار حرص الرئيس السيسي على حل مشكلات أهل النوبة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر المتضررين والذين لم يسبق لهم التعويض.

وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين عددهم ٣٨٥١ من المتضررين من إنشاء وتعلية خزان أسوان و٧٨٦٥ مستحق من المتضررين من بناء السد العالي بإجمالي ١١٧١٦متضررًا من أهالي النوبة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع المجلس، الأربعاء، أن اللجنة قررت تمليك المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان عينا بتمليكهم الأراضي التي بنوا عليها أو بحق الانتفاع.

وأوضح أن إجراءات التمليك من متضرري بناء السد العالي بعضهم يستحق أراض قابلة للزراعة وسيعوض صاحب الأرض بأخرى، وأن يكون كسر الفدان بفدان لمن يملك أقل من فدان، وللمستحق طلب التعويض النقدي بقيمة ٢٥ ألف جنيه للفدان الواحد وبالنسبة لتعويض مالكي المساكن يتم تعويض مالك المسكن بمساكن بداخل أسوان في كوّم امبو وأدفو وخارج أسوان في عدد من المحافظات الأخرى تبلغ ١٢ محافظة متوفر بها وحدات لمن يرغب، ويقدم طلبًا لمحافظة أسوان في جامعة أسوان أو المراكز الفرعية من المستحق أو ورثته.

وأوضح أن لطالب التعويض إبداء ٣ رغبات خارج وداخل أسوان ويجوز أن تكون إحدى الرغبات الحصول على التعويض النقدي وفِي حالة عدم اتفاق الورثة يكون التعويض نقديًا.

وقال إن بدء تلقي الطلبات الثلاثاء المقبل ٢٥ يونيو ٢٠١٩، بمحافظة أسوان، لمدة ٢١ يوما وإعلان أسماء المستحقين بعد عشرة أيام من تاريخ التقديم، وبعد إعلان الأسماء يفتح باب التظلم لمدة عشرة أيام ويبت في التظلمات خلال عشرة أيام أيضا، وإعلان الأسماء النهائية وبعدها إصدار قرار ريئس مجلس الوزراء بالتصرف بالمجان للمستحقين في الأراضي والوحدات السكنية وصرف المبالغ النقدية للمستحقين واحتفالية كبرى في شهر سبتمبر المقبل؛ لتسليم المستحقين التعوضيات.

وأعلن محافظ أسوان تحديد ١٠ مراكز بنصر النوبة لاستقبال طلبات المتضررين والتي تنقسم إلى أراض زراعية ومساكن وتعويضات نقدية والتقديم سيكون في جامعة أسوان وداخل نصر النوبة.