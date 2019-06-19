بالأسماء والخطوط.. النقل العام تخصص 29 موقفًا لنقل جماهير أمم إفريقيا

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هيئة النقل العام بالقاهرة، انتهت من إعداد مخططها لنقل الجماهير إلى استادي القاهرة والسلام لحضور مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد غدِ الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو القادم.

قال عبدالعال، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز 400 أتوبيس لنقل المواطنيين بالإضافة إلى تخصيص 200 أتوبيس احتياطيًا لمواجهة أي تكدس طبقًا لأعداد المشجعين، فضلًا عن التنسيق بانتظار الأوتوبسات بأرض المعارض لعدم التسبب في أي تكدس مروري على المحاور المؤدية للاستاد.

وحددت هيئة النقل العام أماكن المواقف لنقل الركاب من وسط القاهرة بمواقف (أحمد حلمي - العتبة - عبدالمنعم رياض - العباسية - الدراسة) إلى جانب مواقف (حدائق القبة - الأميرية - روض الفرج - المظلات) بالنسبة للقادم من من شمال القاهرة.

وبالنسبة لشرق القاهرة تم تخصيص مواقف (المطرية - النزهة الجديدة -مساكن عين شمس - الحي السابع - الحي الثامن - عين شمس - المرج - موقف السلام - مدينة السلام (اسبيكو).

كما أعلنت الهيئة المواقف التي يمكن لجماهير البطولة استخدام أتوبيسات الهيئة منها في المنطقة الجنوبية وتشمل (القلعة - جامع عمرو - صقر قريش - المقطم - حلوان).

وبالنسبة لمواطني الجيزة يمكن استقلال الأتوبيسات المتعلقة بالبطولة من مواقف (المنيب - الجيزة - إمبابة - ميدان لبنان - بولاق الدكرور).

كما يمكن للقادم من محافظة القليوبية استقلال الأتوبيسات من مواقف (شرق وغرب شبرا الخيمة) فضلًا عن تخصيص مواقف للأتوبيسات لنقل المواطنيين من المدن العمرانية الجديدة من 6 أكتوبر والشيخ زايد و15مايو والعبور وبدروالشروق والتجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس.