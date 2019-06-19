صور- إحباط محاولتي تهريب أدوية ونصف "فرش حشيش" بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب لكمية من الأدوية البشرية مع راكبة قادمة من السعودية، و50 جرام حشيش مع راكب قادم من إيطاليا.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من المدينة المنورة اشتبه عبدالفتاح محروس في الراكبة المصرية "ف . ع"، وتحمل حقيبتين كبيرتين حاولت استغلال الزحام وكثرة المعتمرين ودخلت في وسطهم للمرور من الصاله الخضراء، وبتشكيل لجنة لتفتيش أمتعتها تبين وجود 686 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الصرع والأعصاب.

وفي المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصر القادمة من ميلانو، اشتبهت اللجنة في أحد الركاب المصريين وبتفتيش حقائبه، تبين وجود نصف فرش من الحشيش المخدر بوزن ٥٠ جرامًا مخبأة في جيب سحري بين أدوات الحلاقة ومعجون الأسنان داخل حقيبته.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط للراكبين وتحريز المضبوطات.