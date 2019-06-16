وزيرة البيئة: الحفاظ على البيئة مسئولية جميع الجهات

كتب- محمد نصار:

قالت وزيرة البيئة إن العالم كله يحتفل باليوم العالمي للبيئة ، ومصر تشارك العالم في هذه الاحتفالية بشعار "التغلب على تلوث الهواء"، وقمنا بمجهود كبير في هذه القضية.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للبيئة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنه خلال الفترة الماضية قمنا بالعمل في أكثر من قضية بمشاركة الشباب وطلاب المدارس والجامعات.

وأوضحت أن الوزارة خلال الفترة الماضية نجحت فى القضاء على السحابة السوداء وتوفير فرص عمل بشكل مباشر وغير مباشر، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية استطاعنا تصدير ما يقرب من ٦٠ ألف طن من الفحم النباتي.

وأشارت إلى أن أعداد الزائرين في المخيمات الطبيعية بعد تطوير البنية التحتية زادت ووصلت إلى أكثر من ٣٠ ألف زائر على مستوى الجمهورية ، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة ليس مسئولية وزارة البيئة فقط، بل مسئولية كافة الجهات والوزارات لكي نستطيع إكمال رحلة الحياة والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة.

ويركز الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام على موضوع مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث جميع دول العالم على اتخاذ اجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربي ، وتدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها ، وتبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في الصناعة.