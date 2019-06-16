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    القوى الوطنية تلتقى في القاهرة غدًا لدعم القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب

    09:08 م الأحد 16 يونيو 2019
    القوى الوطنية تلتقى في القاهرة غدًا لدعم القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب

    القوات المسلحة الليبية

    القاهرة- (أ ش أ):

    تستضيف القاهرة غدا الأثنين، اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

    ويأتى هذا اللقاء للتأكيد على دور القوي الوطنية الليبية في الحفاظ علي مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوي التطرف والإرهاب علي طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.

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    القوات المسلحة الليبية القوي الوطنية الليبية الإرهاب

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