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    اليوم .. الإعلان عن بدء مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير

    07:01 ص الأحد 16 يونيو 2019
    اليوم .. الإعلان عن بدء مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير

    المتحف المصري بالتحرير

    كتب – محمد لطفي:

    تشهد وزارة الآثار، مراسم الإعلان عن بدء مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير، الذي يجري بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد بحديقة المتحف في تمام الساعة السادسة مساءً.

    يذكر أن تكلفة مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير بقيمة 3 ملايين يورو، ويستمر لمدة ثلاثة سنوات.

    ويتضمن المشروع عددا من التحالفات بين المتحف المصرى وعددا من المتاحف الأوروبية كاللوڤر والمتحف البريطانى والمتحف الوطنى للآثار بهولندا والمعهد الفرنسى للآثار والمتحف المصرى ببرلين والمتحف البريطانى والمتحف المصرى بتورينو.

    كما يشمل المشروع إعادة تنظيم طريقة العرض المتحفي بصالات الطابق الأرضى، بالإضافة إلى عرض لآثار مقبرة تانيس الملكية، وزيادة القدرات الإدارية والفنية للمتحف.

    المتحف المصري التحرير مشروع تطوير المتحف الاتحاد الأوروبي

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