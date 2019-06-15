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    بالأسماء.. قرار السيسي بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية

    02:29 م السبت 15 يونيو 2019
    بالأسماء.. قرار السيسي بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) وتعيين رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب)، رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب).

    وجاء نص القرار بالأسماء كالتالي:

    السيسي المحاكم الابتدائية الوظائف القضائية

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