بالأسماء.. قرار السيسي بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية
02:29 م السبت 15 يونيو 2019
كتب ـ يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) وتعيين رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب)، رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب).
وجاء نص القرار بالأسماء كالتالي:
الخبر التالى:117 ألفاً و 33 طالبًا يؤدون امتحان الرياضيات التطبيقية في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة
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