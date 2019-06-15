بالأسماء.. قرار السيسي بتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن بعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية، وتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من الفئة ( أ ) وتعيين رؤساء النيابة العامة من الفئة (ب)، رؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب).

وجاء نص القرار بالأسماء كالتالي: