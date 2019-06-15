صفحات الغش الإلكتروني تتداول أجزاء من امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان الرياضايات التطبيقية "الاستاتيكا" الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، اليوم السبت، بعد مرور نحو 30 دقيقة من زمن الامتحان.

ونشرت صفحة "بالغش اتجمعنا" صور الامتحان، بالإضافة إلى الإجابات على الأسئلة.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة للتحقق من صحتها، وفي حال التأكد منها يجري تتبع مصدر نشر الامتحان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة ليس تسريبًا.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنه يتقدم للامتحان في مادة الاستاتيكا 117 ألف و331 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من اليوم السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).