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منتخب السنغال يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

06:25 م الجمعة 14 يونيو 2019
منتخب السنغال يصل القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

منتخب السنغال

كتب - طه عبيد:

وصل منتخب السنغال (أسود التيرانجا)، مطار القاهرة مساء اليوم؛ للمشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان في استقبال المنتخب السنغالي، المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حسام اللقاني رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، ومامادو سال السفير السنغالي لدى مصر، وضيا سك رئيس اتحاد الكره السنغالي.

وأنهت سلطات المطار، إجراءات وصول المنتخب بصالة ( ٤) التي خُصصت لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في الحدث الرياضي الأبرز في أفريقيا لهذا العام، وفقا للخطة المتفق عليها لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.

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