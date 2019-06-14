"عبدالعال" يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية على رأس وفد برلماني

القاهرة - أ ش أ:

غادر القاهرة صباح اليوم الجمعة، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ متوجها إلى بكين في زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد برلماني تلبية للدعوة المُوجهة إليه من رئيس البرلمان الصيني.

وتعد الزيارة انعكاساً إيجابياً للشراكة الاستراتيجية والتاريخية المصرية- الصينية على كافة المستويات، وخاصة على الصعيد البرلماني، في ضوء الخصوصية التى تحظى بها العلاقات بين البلدين الصديقين؛ حيث تتلاقي وجهات نظر البلدين إزاء العديد من القضايا الدولية محل الاهتمام المُشترك، بحسب بيان اليوم الجمعة.

من المٌقرر أن يلتقي الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني المرافق له بعدد من المسئولين الصينيين في مقدمتهم رئيس البرلمان الصيني ونائب الرئيس الصيني، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الخامس لآلية التبادل البرلمانية الدورية المصرية- الصينية.

وتستهدف لقاءات الوفد البرلماني بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية المصرية- الصينية في كافة المجالات بما يتلاءم مع حجم ووزن البلدين على الصعيد الدولي والإقليمي.​