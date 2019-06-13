لجنة "الإعلام الرياضي" تطالب النقاد بالعمل على إنجاح أمم أفريقيا

كتب- مصطفى علي:

قالت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى التابعة للمجلس الأعلى للإعلام، إنها تابعت جهود كافة الهيئات الرسمية والأهلية استعدادًا لبدء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019 .

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم، أنها إذ تقدر كافة الجهود الوطنية المخلصة التي تحرص على إعلاء مكانة مصر وتأكيد رسالتها نحو القارة الأفريقية، مؤكدة أن الإعلام الرياضي يساهم في إنجاح المناسبة الرياضية المهمة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح فعاليات كأس الأمم الأفريقية.

وناشدت اللجنة كافة النقاد والمحللين ومقدمي البرامج الرياضية الالتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح هذه الفعاليات الرياضية والعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضى الأفريقى الأهم وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التى تتولى رئاسة القمة الأفريقية والتى يتطلع إليها الأشقاء فى أرجاء القارة في قيادة العمل السياسى والتنموى والرياضي.

ورأت اللجنة أن كأس الأمم الأفريقية فرصة للتأكيد على ريادة مصر للرياضة الأفريقية وقدرتها على تنظيم هذا العرس الرياضي الكبير مع الأخذ في الاعتبار المصالح القومية المصرية الناتجة عن نجاح تنظيم هذه البطولة اقتصاديًا وسياسيًا وحضاريًا.

وأكدت اللجنة أنها على ثقة كاملة فى قدرة الإعلام الرياضي المصري على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة الأفريقية على أرض مصر .