الإنجليز يسألون عن رحلة صلاح.. حكاية "مو" والغردقة والبحر

كتب- يوسف عفيفي:

جذب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، أنظار المحبين والمتابعين، خلال إجازته التي قضاها في الجونة بمدينة الغردقة، ما دعا السياح الإنجليز إلى الاستفسار عن رحلته بعد نشره صوره في البحر الأحمر.

ويحظى "صلاح"، بشعبية كبيرة على المستوى المحلي والعالمي، ويتابعه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرابة 10 ملايين شخص، فيما يتابعه على "فيسبوك" نحو 12 مليونًا.

الإنجليز يسألون

كشف بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحين بالبحر الأحمر، عن تلقي الفنادق بالمحافظة، عشرات الاتصالات من السياح الإنجليز خلال الـ24 ساعة الماضية، للاستفسار عن رحلات صيد للسمك على غرار "صلاح" بعد نشره صورًا لصيده سمك في البحر الأحمر، وزيارة جزيرة الجفتون خلال جولته بالمنطقة.

وأوضح أبوطالب لمصراوي، أن سؤال السياح عن تحركات صلاح أمر طبيعي كونه معشوق الجماهير وله متابعون كثيرون ويبحثون عنه في كل مكان، لافتا إلى إشادة السياح الفرنسيين أيضا بأن "صلاح" رجل عقلاني ويزن الأمور بشكل دقيق ويسير خطوة بخطوة في شكل منظم ويسعى لهدفه بطريقة صحيحة غير الكثير من النجوم الآخرين.

ووصف الزيارة قائلا: "زيارة رياضية بنكهة سياحية"، موضحا أن الزيارة تجلب الخير لمدينة الغردقة وسلطت كثير من الضوء على المنطقة في فنادق مارينا والجونة، على غرار الفندق الذي نزل فيه بروسيا العام الماضي خلال مونديال كأس العالم، موضحا أن الفندق ما زال يسوق للغرفة حتى وقتنا هذا ما أدرت دخلا كبيرا للفندق، معربا عن أمله بأن يستثمر ذلك في الغردقة بشكل صحيح.

وواصل صلاح، رحلته السياحية في منطقة الجونة بالغردقة، ونشر صورًا لصيد السمك خلال نزهته البحرية على متن يخت، ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من الجمهور والمتابعين بالإعجاب ونالت مئات التعليقات والمشاركات العديدة، وقام برحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، على أحد اليخوت السياحية السريعة لمدة 45 دقيقة.

مـزار "صلاح" في روسيا

وبالنظر إلى العام الماضي خلال مونديال العالم بروسيا 2018، ورغم خروج الفراعنة مبكرا، إلا أن فندق "the local" ما زال يستفيد من نزول "صلاح" في الفندق ونشر عبر صفحته على موقع "إنستجرام" صور "مـو" لجذب انتباه الجمهور للإقامة في الفندق.

وكتب الفندق باللغتين الروسية والإنجليزية في تعقيبه على الصور فيما يخص "مـو" في فندق "The Local": "الغرفة رقم 616 تشتهر بأنها كانت الغرفة التي أقام فيها لاعب كرة القدم المحترف المصري "صلاح" مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

دعاية مجانية

وأشاد أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، بزيارة "مو" للغردقة، معتبرا ما يفعله "دعاية مجانية لمصر ومعالمها السياحية أمام العالم وستجني ثمارها قريبًا، موضحا أن نشر صوره على حسابه الشخصي كفيلة بتنشيط السياحة المصرية.

ونوه يوسف في تصريحات خاصة، إلى أن الوزارة والهيئة، لا يتدخلان في خصوصيات أي شخصية عامة مشهورة مثل "صلاح" بل تترك له الحرية الكاملة بالتحرك داخل البلد منعا لمضايقته كون التعامل مع نجم مشهور يجرى بحرص شديد، ولا نمتلك الحديث عنها لأن مجرد استغلال الحدث دون اتفاق مسبق مع اللاعب أمر خطأ.

وتابع: "حرصنا على ترك صلاح بحريته وعدم التدخل وإعداد برنامج خاص له بسبب ما حدث العام الماضي بنشر صورته على (مصر للطيران) خلال كأس العالم في روسيا والتي تسببت في مشكلات كثيرة لمصر كون هناك تعاقدات يجب أن تجرى قبلها والأمر ليس سهلا كما يظن البعض".

ودعا الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، هيئة تنشيط السياحة، إلى الاتفاق مع "مـو" بإعداد حملة عن مناطق الجذب السياحي في مصر وإعداد فيديوهات وصور عن اللاعب بهذه المناطق السياحية وإرسالها لجميع وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية من خلال مكاتب تنشيط السياحة في الخارج والهيئة العامة للاستعلامات ونشرها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبداللطيف، في تصريحات خاصة، أن زيارة محمد صلاح لمعالم بلده السياحية لا تقل أهمية بأي حال من الأحوال عن دعوة نجوم العالم في الفن والرياضة وغيرها لزيارة مصر والتقاط الصور بها بل هي أكبر من ذلك.

رسالة ليفربول لصلاح

وفي سياق منفصل، بعث نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسالة دعم للاعبه المصري محمد صلاح، قبل خوض كأس الأمم الأفريقية 2019.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لعدد من أهداف محمد صلاح، معلقا: "موسم آخر عظيم وكبير للملك المصري، إليكم أحد أفضل لحظاته واحتفالاته في هذا الموسم".

ووصل صلاح، إلى معسكر الفراعنة ببرج العرب، اليوم الأربعاء، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.