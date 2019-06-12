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استعدادا لأمم أفريقيا.. محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة

12:05 م الأربعاء 12 يونيو 2019
استعدادا لأمم أفريقيا.. محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محيط استاد القاهرة بعد تطوير كافة الشوارع والمحاور المؤدية إليه من أعمال رصف وأرصفة وتخطيط مروري للشوارع مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء ، وكذلك أعمدة الانارة وزراعة الأشجار والزهور وتنسيقها بما يليق بمداخل استاد القاهرة .

وخلال الجولة أصدر المحافظ تعليماته لمديري مديريات الإسكان والطرق وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بسرعة نهو الأعمال المستجدة داخل الاستاد وإظهارها بالمظهر اللائق من أعمال رصف وأرصفة وتنسيق المسطحات الخضراء، والعمل على مدار 24 ساعة بدون توقف للانتهاء منها .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تقوم حالياً بوضع اللمسات النهائية بكافة المحاور باستاد القاهرة .

خالد عبد العال أمم أفريقيا 2019 استاد القاهرة

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