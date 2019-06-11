  • عاجل:"حرارة وشبورة".. الأرصاد تعلن طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)- اضغط للتفاصيل

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    دار الإفتاء تطلق صفحتها الرسمية الجديدة على فيسبوك باللغة الفرنسية

    11:16 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    دار الإفتاء تطلق صفحتها الرسمية الجديدة على فيسبوك باللغة الفرنسية

    دار الإفتاء المصرية

    القاهرة- أ ش أ:

    دشنت دار الإفتاء المصرية، صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، باللغة الفرنسية لخدمة متابعي الدار والناطقين باللغة الفرنسية.

    وتقدم دار الإفتاء المصرية على صفحتها الجديدة باللغة الفرنسية مجموعة من الفتاوى المصورة من خلال أحد المشايخ العاملين بمجال الإفتاء والمتدربين على الفتوى والمؤهلين لها من المتحدثين باللغة الفرنسية للإجابة على الأسئلة الدينية ونشر الفتاوى باللغة الفرنسية.

    يأتي هذا في إطار مواصلة دار الإفتاء المصرية، في الانطلاق نحو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالدين الإسلامي وسماحته ووسطيته من خلال مخاطبة كل الناس بلغاتهم المختلفة لنشر صحيح الدين لهم والأحكام الشرعية السليمة.

    يذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد دشنت في وقت سابق صفحة باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

    هذا المحتوى من

    دار الإفتاء المصرية اللغة الفرنسية فيسبوك الفتاوى

    الخبر التالى:

    مصر للطيران تعلن رحلات إضافية لضيوف المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان