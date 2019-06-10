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الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة استعدادات "أمم افريقيا"

04:50 م الإثنين 10 يونيو 2019
الرئيس السيسي يجتمع برئيس الوزراء لمتابعة استعدادات "أمم افريقيا"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء لمتابعة الاستعدادات الخاصة ببطولة الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر الشهر الجاري.

وأضاف راضي، ان الرئيس وجه بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لنجاح هذه البطولة.​

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