مجلس النواب يحيل إلى الحكومة "45" تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى

القاهرة- أ ش أ:

أحال مجلس النواب إلى الحكومة 45 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت التقارير - التي استعرضها مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس - إنشاء نفق بمدينة طلخا لربط شقي المدينة، وسرعة رصف طريق السنبلاوين – أجا بطول 11كيلومترا بمحافظة الدقهلية.

كما شملت التقارير إيقاف "الفيزات" الخاصة بمعاش "تكافل وكرامة" بمركز طما بمحافظة سوهاج، ومدينتي: العامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب المطالبة بتخصيص أتوبيس لنادي "متحدي الإعاقة" بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وتخصيص مساحة خمسة آلاف متر مربع لإنشاء مركز تدريب ودار رعاية للأطفال المعاقين بمركز أدفو ، محافظة أسوان.

وتضمنت التقارير كذلك ن إنشاء مبنى للمعاشات بمدينة بلطيم لخدمة أهالي مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وإنشاء مكتب تأمينات اجتماعية لقرية سنورس غرب، بمحافظة الفيوم، إلى جانب تحسين الخدمات الطبية بمستشفى طما المركزي بمحافظة سوهاج.​