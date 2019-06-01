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    برلماني: إنصاف "التعليم" للمشرفين الاجتماعيين يساهم في استقرار العملية التعليمية

    04:51 م السبت 01 يونيو 2019
    برلماني: إنصاف "التعليم" للمشرفين الاجتماعيين يساهم في استقرار العملية التعليمية

    وزارة التربية والتعليم

    كتب- أحمد علي:

    أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإنهاء وزارة التربية والتعليم قضية المشرفين الاجتماعيين ومشرفي الأنشطة، وإقرار أحقيتهم في كادر المعلمين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية.

    وأوضح بركات، في بيان، اليوم السبت، أن المشرفيين الاجتماعيين تضرروا بشكل كبير فيما مضى بعد حرمانهم من أحقيتهم في الكادر، وعدم مساواتهم بالمعلم، علمًا بأن المشرفين الاجتماعين معظمهم يحملون مؤهلات عليا.

    وطالب النائب، بسرعة تطبيق القرار والتأكد من سريانه بجميع الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وصرف مستحقاتهم التي تم حجبها عنهم الفترة الماضية بزعم أنهم خارج كادر المعلمين.​

    المشرفين الاجتماعيين كادر المعلمين التربية والتعليم

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