برلماني: إنصاف "التعليم" للمشرفين الاجتماعيين يساهم في استقرار العملية التعليمية

كتب- أحمد علي:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإنهاء وزارة التربية والتعليم قضية المشرفين الاجتماعيين ومشرفي الأنشطة، وإقرار أحقيتهم في كادر المعلمين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم السبت، أن المشرفيين الاجتماعيين تضرروا بشكل كبير فيما مضى بعد حرمانهم من أحقيتهم في الكادر، وعدم مساواتهم بالمعلم، علمًا بأن المشرفين الاجتماعين معظمهم يحملون مؤهلات عليا.

وطالب النائب، بسرعة تطبيق القرار والتأكد من سريانه بجميع الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وصرف مستحقاتهم التي تم حجبها عنهم الفترة الماضية بزعم أنهم خارج كادر المعلمين.​