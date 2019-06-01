بالرقم القومي للطفل.. "التعليم" تفتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا

كتبت-ياسمين محمد:

فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بالمدارس الحكومية.

ويستمر التقديم اعتبارا من اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

ويمكن لولي الأمر، التقديم لنجله، باستخدام الرقم القومي، عن طريق الرابط التالي:

http://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

ويمكن الاطلاع على تعليمات التقديم من خلال التالي: