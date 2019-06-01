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    بالرقم القومي للطفل.. "التعليم" تفتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا

    01:58 م السبت 01 يونيو 2019
    بالرقم القومي للطفل.. "التعليم" تفتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    فتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2019/ 2020، بالمدارس الحكومية.

    ويستمر التقديم اعتبارا من اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019، وحتى يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

    ويمكن لولي الأمر، التقديم لنجله، باستخدام الرقم القومي، عن طريق الرابط التالي:

    http://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

    ويمكن الاطلاع على تعليمات التقديم من خلال التالي:

    وزارة التربية والتعليم الصف الأول الابتدائي المدارس الحكومية

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