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    مدينة بدر: تركيب 350 كشاف إنارة بمشروع "ابني بيتك"

    11:15 ص الخميس 09 مايو 2019
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    كتب- محمد عبدالناصر:
    أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، منح مهلة أسبوع للشركة القائمة بأعمال النظافة بالمدينة لتحسين الأداء بحي الأمل في المدينة لإظهار الجانب الحضاري بالمدينة.

    وأضاف مندور، خلال تفقده مشروع "ابني بيتك" بالمدينة وعددًا من قيادات الجهاز بإدارات التنمية وشركة النظافة وإدارة الكهرباء والمرافق، أنه "جرى تركيب 350 كشاف إنارة ليد بقطاعات (د – ه - ج)، وإنارة 150 كشافًا، واستكمال أعمال الإنارة لباقي الأعمدة بالمشروع".

    وأشار مندور إلى أن تطوير أعمدة الإنارة يأتي بعد الاتفاق مع سكان الحي الرابع لإظهار الجانب الحضاري بالمدينة.

    مدينة بدر تركيب كشافات ابني بيتك

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