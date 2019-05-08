البترول تعلن في البرلمان سعر برميل النفط بالموازنة الجديدة

كتب- أحمد علي:

قال المهندس عابد عز، رئيس الهيئة العامة للبترول، إن التحديات التي واجهها القطاع كبيرة، مضيفًا: "وزي ما وعدنا في السنتين اللي فاتوا القادم أحسن، والأرقام اللي ستعرض على لجنه الخطة ونتمنى أن تنال رضاكم وثقتكم".

جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى؛ لمناقشة موازنة وزارة البترول والثروة المعدنية عن العام المالي 2019- 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.

وأضاف رئيس الهيئة: "السنة المالية المقبلة تشهد علامات متقدمة في تاريخ القطاع خاصة أننا تحولنا من دولة مستوردة لدولة مصدرة للغاز ونتوسع في إنتاجه وكذلك الزيت والمتكثفات وتشغيل معمل مسطرد للتكرير يجعل منطقة القاهرة الكبرى تستكفي من منتجات البترولية بدلا من الاستيراد، وخلال الموازنة القادمة ستعمل وحدتان في التكرير ميدور وأسيوط، وكلها تحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في مصر".

وأوضح أن دور الهيئة، ذكر التكلفة للمنتجات البترولية ولا تتعرض لقيمة الدعم، "تكلف المنتج بكام وتكلفته كام فقط".

من جانبه، قال أشرف عبدالله أحمد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، إنه جرى تقدير سعر خام برنت ٦٨ دولارًا في الموازنة الجديدة للدولة مقابل ٦٧ دولارًا للحالية، لافتا إلى أن استيرادنا من الغاز الطبيعي يمثل صفر من الاستهلاك ونتحدث عن إنتاج يبلغ ١٢ مليون طن للغاز الطبيعي في حين أنه الآن ٤ ملايين طن.

وحول اكتشافات الغاز على الحدود البحرية المصرية القبرصية، قال أشرف عبدالله، إن مشروعات الغاز تحتاج لاستثمارات كبيرة لتنميتها وتأخذ وقتًا طويلًا لتنميتها وعلينا التأكد من وجود الاكتشافات وهل الناتج يحقق العائد المتوقع لتغطية التكلفة وغيرها قائلا: "كل شهر يوجد اكتشافات".