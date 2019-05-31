وزير الدفاع يلتقي مقاتلي القوات الخاصة ويشاركهم تناول الإفطار (صور)

كتب- إسلام ضيف:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة وشاركهم تناول الإفطار، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعددًا من قادة القوات المسلحة.

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن اللقاء بدء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها وسلامتها، وأن القائد العام للقوات المسلحة نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال القوات الخاصة، باعتبارهم أحد أهم دروع القوات المسلحة التي تحمي الوطن وتصون مقدساته، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

وأكد القائد العام أن القدرة العسكرية هي أحد مكونات قوى الدولة الشاملة، والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات والعدائيات والتحديات داخليًا وخارجيًا، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها؛ لحماية الوطن والتصدي لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها ومصالحها.

واستعرض القائد العام التحديات وتطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاساتها على أمننا القومي وجهود القيادة السياسية للارتقاء بالوطن في شتى المجالات، وطالب رجال القوات المسلحة باليقظة والانتباه لخطورة الحملات النفسية المعادية التي تشوّه الحقائق، وتستهدف تماسك واستقرار الشعوب، مؤكدًا على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والبيانات التي تتعلق بأمن وسلامة الوطن وقواته المسلحة.

وأشاد الفريق أول محمد زكي بما حققته عناصر القوات الخاصة المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، مؤكدًا أن لمصر جيشًا قويًا قادرًا على حمايتها وصون عزتها وكرامة شعبها العظيم.

وكرّم القائد العام المتميزين من مقاتلي القوات الخاصة؛ تقديرًا لتفانيهم في أداء مهامهم وواجباتهم خلال الفترة الماضية.​