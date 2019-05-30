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    رئيس مصلحة الري يتفقد أعمال صيانة الترع بالشرقية

    11:02 م الخميس 30 مايو 2019
    رئيس مصلحة الري يتفقد أعمال صيانة الترع بالشرقية

    المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الري

    كتب- أحمد مسعد:

    تفقد المهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري بوزارة الري، اليوم الخميس، يرافقه عدد من قيادات الوزارة المعنية لمحافظة الشرقية، حالة المياه بترعة الصوفية وترعة الهجارسة وترعة سنجها الغربي، لمتابعة أعمال التطهيرات الجاري تنفيذها على بحر مويس وبحر أبو الأخضر بزمام إداراتي ري غرب وشرق الشرقية.

    وحسب بيان، اليوم، تابع رئيس مصلحة الري توصيل المياه بالدرجات والكميات الكافية لجميع الأراضي، مؤكدًا المتابعة المستمرة، وحسم جميع طلبات المنتفعين على ترعة سنجها الغربي وتنفيذ مناوبات لتوصيل المياه بترعة الصوفية.

    وطالب السعدي، بسرعة إصلاح الوحدة المعطلة على ترعة الهجارسة، مؤكدًا استمرار أعمال الإصلاح والمرور والمتابعة المستمرة لحين حسم جميع الشكاوى.

    محمود السعدي وزارة الري الشرقية محافظة الشرقية أعمال صيانة الترع
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