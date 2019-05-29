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الأوقاف تحتفل بليلة القدر بمركز الأزهر للمؤتمرات.. الأحد

06:43 م الأربعاء 29 مايو 2019
الأوقاف تحتفل بليلة القدر بمركز الأزهر للمؤتمرات.. الأحد

وزارة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

تحتفل وزارة الأوقاف، بليلة القدر، الأحد المقبل، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويحضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

كما يحضر الحفل أعضاء بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وقيادات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى ليلة القدر، ويلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمة أيضًا.

وزارة الأوقاف مركز الأزهر للمؤتمرات ليلة القدر احتفالات ليلة القدر السيسي مصطفى مدبولي

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