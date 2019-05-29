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تخريج أول دفعة تضم 25 طالبًا عربيًا من أكاديمية الطيران المدني

04:31 م الأربعاء 29 مايو 2019
تخريج أول دفعة تضم 25 طالبًا عربيًا من أكاديمية الطيران المدني

تخريج أول دفعة من أكاديمية الطيران المدني

كتب- طه عبيد:

شهدت كلية الدراسات المتخصصة التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني، تخريج 25 طالباً من الوافدين من الدول العربية بعد انتهاء مدة تدريبهم بالكلية، تحت رعاية الطيار إلياس صادق رئيس مجلس إدارة الأكاديمية .

وسلم الدكتور حمدي أبوباشا عميد كلية الدراسات المتخصصة، شهادات التخرج، للدفعة الأولى من الخريجين وعددهم 25 طالبًا من دولة العراق، بعد انتهاء مدة تدريبهم ودراستهم في مجال هندسة صيانة الطائرات، في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

جدير بالذكر أن كلية الدراسات المتخصصة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، المعتمدة كمركز للتميز من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، معنية بتدريس كل ما يتعلق بقطاع الطيران فى كافة التخصصات دورات طب الطيران وإدارة المطارات وشركات الطيران إدارة وعمليات الطيران ودورات أمن الطيران وهندسة وصيانة الطائرات، وهندسة وتكنولوجيا الطائرات وصيانة أجهزة الاتصالات الجوية واقتصاديات الطيران .

تخريج أول دفعة من أكاديمية الطيران المدني

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