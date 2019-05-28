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    الخميس.. "تضامن النواب" تنظر مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية

    07:21 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    الخميس.. "تضامن النواب" تنظر مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية

    مجلس النواب

    كتبت- ميرا إبراهيم:

    تنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب بعد غد الخميس، مشروع قانون مقدما من النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، بإصدار قانون صندوق دعم المرأة المصرية.

    وأوضحت الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد اجتماعا مشتركا مع لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع القانون.

    مجلس النواب قانون صندوق دعم المرأة عبد الهادي القصبي

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