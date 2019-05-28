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    الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم العلمي والدعوي لأثيوبيا

    02:47 م الثلاثاء 28 مايو 2019
    الطيب يؤكد استعداد الأزهر لتقديم المزيد من الدعم العلمي والدعوي لأثيوبيا

    شيخ الأزهر يستقبل السفير الأثيوبي بالقاهرة

    كتب – محمود مصطفى:

    استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، سفير إثيوبيا بالقاهرة، دينا مفتى، بمقر المشيخة.

    وقال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية؛ لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة.

    وأكد الطيب استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لإثيوبيا؛ لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.

    من جهته قال السفير الإثيوبي إن إثيوبيا تربطها علاقة تاريخية وطيدة بالإسلام والمسلمين، تمتد جذورها إلى مئات السنين، حينما استقبلت الهجرة الأولى في الإسلام، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية في خدمة مسلمي إثيوبيا.

    اثيوبيا شيخ الأزهر أحمد الطيب

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