شديد الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الموجة الحارة "72 ساعة"

كتب – محمود مصطفى ومي مدحت:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام "الأربعاء والخميس والجمعة".

وأوضحت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على مناطق القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت الهيئة، أن بعد غد الخميس، يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وأكدت الهيئة، أن طقس الجمعة، شديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة

الأربعاء

السواحل الشمالية والغربية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 38 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 28

الخميس

السواحل الشمالية والغربية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 39 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29

الجمعة

السواحل الشمالية والغربية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 38 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 30