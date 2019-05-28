برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الابتدائية والإعدادية بالأزهر لـ"أبنائنا في الخارج"

كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر الشريف، صباح الثلاثاء، نتيجة امتحان الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2018/ 2019.

واعتمد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية نتيجة امتحانات "أبنائنا في الخارج" الدور الأول لكل صفوف النقل وحتى الصف الثاني الثانوي.

وينشر مصراوي لينك نتيجة امتحانات "أبنائنا في الخارج" بالأزهر الشريف: