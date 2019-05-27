  • عاجل:أول تعليق من الأهلي على قرار تأجيل لقاء المقاولون

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك ونهضة بركان نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    مفتي الجمهورية: الحرب مع المتشددين لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية

    02:26 م الإثنين 27 مايو 2019
    مفتي الجمهورية: الحرب مع المتشددين لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية

    الدكتور شوقي علام

    كتب- محمود مصطفى:

    قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجب على من يسلك مسلك السلف الصالح التمسك بالتيسير وقبول الخلاف.

    وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي "القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام" الذي عقد الاثنين بمكة المكرمة، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي، أن المتشددين مهما بلغت محاولات ستبوء في النهاية بالفشل، لأن الدين الإسلامي وسطي ومحفوظ.

    وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحرب الكبيرة مع هؤلاء المتشددين لا تقل ضراروة عن المواجهات الميدانية مع هؤلاء الشراذم حدثاء الأسنام سفهاء الأحلام سفهاء الأسنام الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم.

    ويعقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار العمل الإسلامي المشترك، الهادف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية، لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.​

    شوقي علام مفتي الجمهورية مكة

    الخبر التالى:

    فرج عامر يرسل برقية تهنئة للزمالك عقب فوزه بالكونفدرالية الأفريقية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان