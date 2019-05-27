مفتي الجمهورية: الحرب مع المتشددين لا تقل ضراوة عن المواجهات الميدانية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجب على من يسلك مسلك السلف الصالح التمسك بالتيسير وقبول الخلاف.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي "القيم الوسطية والاعتدال في الإسلام" الذي عقد الاثنين بمكة المكرمة، وتنظمه رابطة العالم الإسلامي، أن المتشددين مهما بلغت محاولات ستبوء في النهاية بالفشل، لأن الدين الإسلامي وسطي ومحفوظ.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الحرب الكبيرة مع هؤلاء المتشددين لا تقل ضراروة عن المواجهات الميدانية مع هؤلاء الشراذم حدثاء الأسنام سفهاء الأحلام سفهاء الأسنام الذين يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إطار العمل الإسلامي المشترك، الهادف لتعميق الوئام والتعاون بين علماء الأمة الإسلامية، لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة.​