مصدر يكشف تطورات أزمة "القاهرة والناس" وبسمة وهبة

كتب- مصطفى علي:

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس سيرسل اليوم بخطاب لإدارة قناة القاهرة والناس، يطلب فيه حذف حلقة الفنان ماجد المصري مع برنامج شيخ الحارة الذي تقدمه بسمة وهبة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي تخص القناة، وكذلك قناتها على موقع "يوتيوب"؛ بسبب المخالفات التي تضمنتها الحلقة وتتعلق بالإساءة للأفارقة ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.

وقال المصدر لمصراوي، الاثنين، إن التحرك جاء في سياق اتخاذ المجلس قرارا بوقف البرنامج بشكل عام ومنع بثه على القناة مجددًا بسبب المخالفات التي تضمنها، مشيرًا إلى أن لجنة الشكاوى ستعقد اجتماعًا اليوم لاستكمال التحقيق في مخالفات برنامج شيخ الحارة، والخاصة بحلقة الإعلامية ياسمين الخطيب، وما تضمنته من مخالفات، بالإضافة إلى التحقيق في خرق قناة القاهرة والناس قرار المجلس ببث البرنامج مساء أمس بالمخالفة للقرار الصادر صباح نفس اليوم.

وأشار المصدر إلى أن عقوبات المجلس واضحة وصريحة في حالة مخالفة قناة لقرارات المجلس وعدم الالتزام بها، وهي سحب ترخيص القناة ككل وغلقها، موضحًا أنه بمجرد صدور قرار من المجلس بوقف بث "شيخ الحارة"، يسري القرار بشكل عام من وقت صدور البيان لأنه ينص على عبارة "تنفيذ القرار من تاريخ صدوره"، ومن ثم على القناة تنفيذه وهو ما لم يحدث.