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    تخرج الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية

    11:58 م الأحد 26 مايو 2019
    تخرج الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات بأكاديمية الأوقاف الدولية

    وزارة الأوقاف

    القاهرة- (أ ش أ):

    أعلنت وزارة الأوقاف تخرج الدفعة الأولى من الأئمة والواعظات والإداريين الناجحين والناجحات في دورات الحاسب الآلي، والتي أقيمت بمركز الحاسب الآلي الدولي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

    وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الأحد- أن ذلك يأتي في ضوء رسالة وزارة الأوقاف للتحول الرقمي والتعامل الإيجابي مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي وتأهيل الأئمة والواعظات والإداريين بما يخدم أهداف الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير على نطاق واسع وتحديث نظم الإدارة.

    وأوضحت الوزارة أن الناجحين في دورة (السوشيال ميديا) سيكون لهم امتحان آخر بشهادة أخرى في برامج التسويق الإلكتروني.

    من جانبه، أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف -وفق البيان - عن سعادته البالغة بما حققه الدارسون والدارسات من تميز في برامج الحاسب الآلي بشهادة الخبراء المتخصصين، متمنيا لهم كل التوفيق، مؤكدا أن الوزارة تدرس الاستفادة بخبراتهم في الأماكن المناسبة بالوزارة.

    وأشار إلى مضي الوزارة بقوة في برامج التأهيل العصرية لرفع المستوى المهني لجميع العاملين بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها، إلى جانب عملية التحديث والتحول الرقمي بما يخدم جميع أهداف الوزارة.

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    وزارة الأوقاف أكاديمية الأوقاف الدولية دورات الحاسب الآلي

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