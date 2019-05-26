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طلاب "أولى ثانوي" يواصلون الامتحانات الإلكترونية.. اليوم

04:00 ص الأحد 26 مايو 2019
طلاب "أولى ثانوي" يواصلون الامتحانات الإلكترونية.. اليوم

امتحان _أرشيفية

كتبت– ياسمين محمد:

يواصل اليوم الأحد، طلاب الصف الأول الثانوي أداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2018- 2019، بمادة الرياضيات.

وتقام الامتحانات على فترتين، حيث تبدأ الفترة الصباحية في الساعة التاسعة صباحاً للمدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والساعة الواحدة ظهراً للفترة المسائية للمدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وتستمر الامتحانات وفقاً للجدول الذي تم الإعلان عنه مسبقًا.

الامتحانات الإلكترونية الصف الأول الثانوي امتحانات نهاية العام

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