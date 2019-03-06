مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين لإطلاق "المحتوى الثقافي الرقمي المصري"

كتب- محمد غايات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون، الأولى بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والآثار، والثانية بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة، لإطلاق مشروع "بوابة المحتوى الثقافي الرقمي المصري" على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تأتي الاتفاقيتان التي وقعتهما من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندسة هالة الجوهري، مساعد الوزير لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية، ومن وزارة الآثار الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعن وزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، في إطار حرص الدولة على إتاحة جميع أنواع المحتوى الثقافي المصري من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف نشر الثقافة المصرية الثرية، والمحافظة على ريادتها، وإتاحتها رقميًا لجميع شعوب العالم، ليتوافق مع توجهات الحكومة وجهودها لمواكبة عصر التحول الرقمي، وما يطلق على المجتمع الرقمي الجديد من أنه مجتمع المعرفة، وأصبحت المعرفة من أهم مصادر التنمية، وبالتالي فإنتاج المعرفة يعد من أهم مصادر الدخل القومي.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الاتفاقيات تؤكد التزام الحكومة بالمضي قدما نحو تحقيق استراتيجية الدولة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي من خلال تضافر جميع الجهود للحفاظ على إثراء المحتوى الثقافي الرقمي في سياق غني ومبدع، ليكون قادرًا على الحفاظ على الهوية المصرية من جهة، وخدمة أهداف التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد المعرفة من جهة أخرى، إضافة إلى تمكينه من التواصل مع الحضارات والثقافات المختلفة.

من جانبها، أوضحت وزيرة الثقافة، إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت في صورة محتوى رقمي لكل الباحثين في شتى المجالات لكي يستفيدوا من هذا الكم الهائل من المحتوى الرقمي، إضافة إلى المهتمين بالثقافة المصرية والعربية ونشأتها وتطورها وانتشارها في أرجاء الوطن العربي وتأثيرها وتأثرها، ومن ناحية أخرى تستفيد مصر بحفاظها على ريادتها الثقافية بين شعوب العالم.

وأوضح وزير الآثار، أن أهداف المشروع تتمثل في تأكيد الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، إضافة إلى ما يتضمنه من الحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، فضلاً عن رفع كفاءة الصناعات الوطنية المرتبطة بالمحتوى وزيادة الفرص التصديرية لها، وإتاحة خدمات المحتوى الثقافي للمجتمعات المصرية والعربية والأفريقية والدولية، وإنشاء منصة "بوابة" إلكترونية تعمل على كافة أجهزة التليفون المحمول وأجهزة الكمبيوتر والـ"آى باد" و"التابلت"، لعرض المحتوى الثقافي المصري الرقمي المتواجد والمتاح على المنصة الإلكترونية من خلالها، هذا إلى جانب تأمين المحتوى باختيار واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

كما أشار وزير الآثار إلى أن المنصة الإلكترونية ستتيح الزيارات الافتراضية للمتاحف والمواقع الاثرية، وهو ما يعتبر سابقة لم تحدث من قبل.