محافظ الجيزة يتابع توزيع 68 ألف تابلت على الطلاب

كتب- إسلام ضيف:

أعلنت محافظة الجيزة، أن مدارس المحافظة شهدت استخدامًا كثيفًا من طلاب الصف الأول الثانوى لجهاز التابلت "لما يتيحه من مصادر معرفية عدة من خلال نظام إدارة التعلم على بنك المعرفة المصري".

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة -وفق بيان صحفي اليوم- أن المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تتابع أعمال توزيع 68 ألف جهاز تابلت على طلاب الصف الأول الثانوي بجميع الإدارات التعليمية بالإضافة إلى المعلمين والمختصين بالتعامل مع الجهاز داخل المدارس.

وأوضح المحافظ أن توزيع أجهزة التابلت الحديثة على الطلاب نقلة نوعية في وسائل التعليم ويأتي في إطار المنظومة التعليمية الجديدة التي أطلقتها الدولة والتي تُعد فرصة جيدة للطلاب للتدريب على الأسئلة والتكنولوجيا الحديثة وللمعلمين للتدريب على طرق التدريس الحديثة ومسايرة الدول المتقدمة والاعتماد على مهارات البحث والتحليل والابتكار.

وأكد راشد أنه يتابع يومياً نسب التوزيع على الطلاب بالإدارات التعليمية؛ لإزالة أي معوقات تواجه عمليات التوزيع. وقال خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن إجراءات الحصول على التابلت ميسرة، حيث يتم دفع بوليصة تأمين بمبلغ 100 جنيه من مكتب البريد، وعمل إقرار من ولي أمر الطالب للحفاظ على الجهاز لما له من أهمية لاحتوائة على المواد العلمية والدراسية.

ومن جانب آخر نظمت الإدارة العامة للسياحة بالتنسيق مع حي الهرم، محاضرات لطلبة المدارس بقاعة خوفو للتوعية بأهمية السياحة ودور الفرد في تنميتها والحفاظ على عناصر الجذب السياحي لما لها من أهمية في الاقتصاد الوطني ونقل صورة جيدة عن الوطن.