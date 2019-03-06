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    اليوم.. زيارة لـ"اتصالات النواب" للقرية الذكية والبريد

    04:32 ص الأربعاء 06 مارس 2019
    اليوم.. زيارة لـ"اتصالات النواب" للقرية الذكية والبريد

    لجنة الاتصالات بمجلس النواب أرشيفية

    القاهرة- مصراوي:

    تزور لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم الأربعاء، القرية الذكية، في أولى الزيارات البرلمانية لها بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول.

    واستهل الوفد البرلماني زيارته إلى القرية الذكية أمس اليوم الثلاثاء بعقد لقاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت.

    وتشهد الزيارة، تفقد موقع شركات الاتصالات المختلفة، وفى ختام الزيارة البرلمانية إلى القرية الذكية، تقوم اللجنة بتفقد الهيئة القومية للبريد للاطلاع على خططتها لتطوير البريد الفترة المقبلة.

    لجنة الاتصالات القرية الذكية مجلس النواب أحمد بدوي
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