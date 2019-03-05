"الشكاوى الحكومية" تكشف حقيقة خطورة نفق البصريات بالسلام

كتب - محمد غايات:

تابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعيّ تُفيد بوجود خطورة داهمة في جسم نفق البصريات عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري.

وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، إنه تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري التي قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة، وأن التلف الموجود بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس لتجميل مدخل النفق بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.

وأشار الرفاعي إلى أن الهيئة أزالت بالفعل اللوحة الجدارية، وتقوم برفع المخلفات، كما تم إبلاغ قطاع الطرق والكباري لإجراء الصيانة اللازمة للسور المعدنيّ، على أن يتم تجميل المنطقة في مرحلة لاحقة.