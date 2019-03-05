  • عاجل:4 سيارات إطفاء تُخمد حريقًا بأحد المصانع في بولاق الدكرور

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتخابات الجزائر حادث محطة مصر تركي آل الشيخ محمد صلاح الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019

    "الشكاوى الحكومية" تكشف حقيقة خطورة نفق البصريات بالسلام

    07:31 م الثلاثاء 05 مارس 2019
    "الشكاوى الحكومية" تكشف حقيقة خطورة نفق البصريات بالسلام

    نفق البصريات بالسلام

    كتب - محمد غايات:

    تابعت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعيّ تُفيد بوجود خطورة داهمة في جسم نفق البصريات عند موقف السلام بمحافظة القاهرة أسفل الكوبري الدائري.

    وقال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى، إنه تم التواصل مع الهيئة العامة للطرق والكباري التي قامت على الفور بالمعاينة، وأفادت بأن جسم الكوبري الخرسانيّ والحمايات المعدنية سليمة، وأن التلف الموجود بالصور المتداولة هو موجود فقط باللوحة الديكورية المصنوعة من الخشب والجبس لتجميل مدخل النفق بسبب مرور سيارات بأطوال فوق المسموح بها.

    وأشار الرفاعي إلى أن الهيئة أزالت بالفعل اللوحة الجدارية، وتقوم برفع المخلفات، كما تم إبلاغ قطاع الطرق والكباري لإجراء الصيانة اللازمة للسور المعدنيّ، على أن يتم تجميل المنطقة في مرحلة لاحقة.

    نفق البصريات منظومة الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء طارق الرفاعي

    الخبر التالى:

    بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة بين قيادات وزارة الري
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان