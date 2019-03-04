غرفة السياحة: ضوابط صارمة على الشركات لتوفير سكن متميز للحجاج

القاهرة- أ ش أ:

أكدت غرفة شركات السياحة أن هناك شروطا واضحة ومحددة بضوابط الحج تضمن توفير كل سبل الراحة لجميع الراغبين في أداء فريضة الحج بداية من تقديم الطلبات وحتى العودة إلى أرض الوطن.. مطالبة المواطنين الراغبين في أداء الحج بسرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها لحجز الحج السياحي قبل يوم 17 مارس الحالي موعد غلق باب تلقي الطلبات.

وأوضح أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ، في تصريح له اليوم ، أن هناك تعاونا قويا بين وزارة السياحة والغرفة والشركات لضمان استمرار جودة الحج السياحي بل وتحسينها .. مشيرا إلى أن ضوابط الحج التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تستهدف الحفاظ على المستوى المتميز للحج السياحي الذي التزمت بتنفيذه شركات السياحة على مدى السنوات الماضية خاصة المتعلقة بالسكن حيث كانت شروطها واضحة وتضمن إقامة مريحة لجميع الحجاج.

وأشار إلى أن الضوابط ألزمت وزارة السياحة بتشكيل لجنة لإجراء المعاينات اللازمة للسكن الذي تتقدم به الشركة للتأكد من مطابقته للضوابط، قائلا : "إنه لن يعتد بغير التصنيف السعودي الصادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تحديد مستوى الفنادق".

وقال: "إن الضوابط ألزمت الشركات بتوفير شاتل باص من وإلى الحرم للفنادق الواقعة أبعد من 1250 مترا من الحرم ، وأن يكون السكن مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستويين البري والاقتصادي ، وأتاحت الضوابط للحجاج فرصة التحسين على مسافة أكثر من 2500 متر داخل مكة شريطة معاينة لجنة المعاينات واعتمادها للسكن والتي تتماثل مع منطقة العزيزية ، وأقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة 800 متر من الحرم النبوي الشريف".​