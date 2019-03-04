رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتقسيم مناطق هيئة تنمية الصعيد

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتقسيم المناطق ذات الأولوية المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافي لعمل هيئة تنمية الصعيد.

وقسم القرار، المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس، الاثنين، المناطق إلى ذات الأولوية الأولى وتشمل، محور النوبة وبحيرة ناصر، وامتداده شرقًا حتى حلايب وشلاتين، ومحور القصير وسفاجا ويمتد غربًا حتى الواحات الخارجة والداخلة مرورًا بمحافظتى سوهاج وقنا، ويشمل ضمنه منطقة المثلث الذهبي التي تقع في محافظات قنا وسوهاج والبحر الأحمر.

كما نص القرار على أن المناطق ذات الأولوية الثانية تشمل محور أسيوط والمنيا الممتد غربًا حتى واحة الفرافرة، ومحور مرسى علم الممتد غربًا ليشمل محافظة الأقصر وشمال محافظة أسوان (إدفو) بالإضافة إلى محور الجلالة والعين السخنة الممتد غربًا ليشمل محافظتي الفيوم وبني سويف حتى الواحات البحرية.

وتضمن القرار المناطق ذات الأولوية الثالثة وتشمل المناطق السياحية الممتدة على ساحل البحر الأحمر بخلاف ما ذكر من مناطق، ومنطقة توشكى وشرق العوينات وامتدادها غربًا جنوب محافظة الوادي الجديد.