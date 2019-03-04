العدد وصل لـ17 مليون "أمي".. فرج عامر يطالب بإلغاء هيئة محو الأمية

كتب- أحمد علي:

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تصريحات رضا داوود، ممثل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي قال فيها إن هناك 17 مليون أمي في مصر، بنسبة 27.5٪ بالفئة العمرية من 15 عاما فيما فوق وأن الهيئة تستهدف سنويا محو أمية 2 مليون دارس ما تم محو أميته خلال العام المالي 2017/2018 يقدر بنحو 272 ألف و567 دارسا في حين أن الموازنة المخصصة لهم تقدر بنحو 276 مليون جنيه، "بالخطيرة" والتي تتطلب وقفة حاسمة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتساءل "عامر" في طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصادر إنفاق الموازنة الكبيرة داخل الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، مطالبًا الوزير بسرعة التدخل لإنقاذ الأحوال المتردية داخل هذه الهيئة لأنها لا تحقق الإنجازات المطلوبة منها خاصة أن وجود 17 مليون أمي في مصر، مفزع ومخيف رغم وجود 5000 موظف إداري داخل الهيئة.

واقترح المهندس محمد فرج عامر، على الدكتور طارق شوقي إلغاء الهيئة ودمجها داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وتخصيص فصول داخل مختلف المراحل التعليمية لاستخدامها في تعليم الكبار بغير أوقات العمل داخل الفصول بمختلف المراحل التعليمية.